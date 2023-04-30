استذكار 80 شهيداً وشهيدة في مقاطعة قامشلو

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم، مراسم استذكار 80 شهيدة وشهيداً من أبناء الناحية، ممن استشهدوا في مناطق وأعوام مختلفة خلال أشهر (كانون الثاني، وشباط، وآذار، ونيسان).

وشارك في مراسم الإحياء التي نظمت في صالة مركز آرام تيكران للثقافة والفن، حشد غفير من أهالي الناحية، إلى جانب ذوي الشهداء الـ 80، وممثلون عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء.

وتخلل المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، كلمة لرئيسة مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء إقليم الجزيرة، جواهر إبراهيم، بيّنت فيه مكانة الشهادة في تاريخ الشعوب المقاومة. مشيرة لتضحيات الشهداء التي ساهمت في تحقيق المكتسبات والإنجازات.

وأكدت جواهر إبراهيم: "لولا تضحية الشهداء ومقاومتهم الباسلة ضد جميع الهجمات التي كانت ولا زالت تشن بهدف النيل من مشروعنا الديمقراطي لما كنا نحيا اليوم، لذا علينا نحن شعب شمال وشرق سوريا وفي مقدمته عوائل الشهداء أن نكمل طريق الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن، والوصول به إلى وطن حرية وحياة كريمة لعموم المواطنين".

وأكدت جواهر إبراهيم على المضي قدماً على خطا الشهداء حتى تحقيق حياة حرة كريمة مبنية على العدالة والمساواة وأخوة الشعوب وحتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وأوقد المشاركون خلال المراسم الشموع، وعرض صور الشهداء الـ 80 في مقطع مصور أُعد من قبل مجلس عوائل الشهداء.

وانتهت فعالية الاستذكار بقراءة سجل الشهداء الـ 80، وتقديم صورهم لذويهم.

(ب ش/أم)

ANHA