استذكار 74 شهيد وشهيدة في الحسكة 

استذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، 74 شهيد وشهيدة، من شهداء قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، ووحدات حماية الشعب، وقوى الآمن الداخلي، وحركة التحرر الكردستاني، وشهداء الانضباط العسكري.

وحضر مراسم الاستذكار التي أقيمت في صالة سردم بحي مشيرفة في مدنية الحسكة حشد من أسر الشهداء.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء، خليل مورو كلمة، أشاد فيها بالمقاومة التاريخية التي أبداها الشهداء في سبيل حرية أرضهم والدفاع عنها، وأوضح: "أن الشهداء اتبعوا نهج المقاومة وضحوا بأرواحهم لإنقاذ شعبنا من الظلم والاضطهاد".

كما ألقى القيادي في المجلس العسكري في الحسكة، آلا حسكة، كلمة أشار فيها إلى: "أن الشهداء قدموا أغلى ما يملكون من أجل تحرير تراب وطنهم من الأعداء، إيماناً منهم بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون تضمن صور الشهداء والشهيدات الـ 74.

(س س/ م ح)

ANHA