استذكار 51 شهيداً وشهيدة في ناحية تربه سبيه

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، اليوم، مراسم استذكار لـ 51 شهيداً/ةً استشهدوا خلال أشهر آذار ونيسان وأيار في أوقات وأماكن مختلفة.

وحضر المراسم التي أقيمت في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه المئات من أهالي الناحية وقراها إلى جانب أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وعضوات مؤتمر ستار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عرض سنفزيون تضمن تقييمات وأقوال القائد عبد الله أوجلان حول الشهادة والشهداء، ودور الشهداء في مسيرة ونضال حركة التحرر الكردستاني وتغير الذهنية الرجعية، بالإضافة إلى عرض صور الشهداء الـ 51 الذين تم استذكارهم.

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، كلمة أشاد فيها بتضحيات الشهداء، وأكد: "ما نعيشه اليوم من أمن واستقرار في شمال وشرق سوريا هو بفضل مقاومة ونضال الشهداء".

ودعا حسن عبيد جميع الأهالي إلى انتهاج خطّ ودرب الشهداء حتى تحقيق أمال الشهداء في الحرية والنصر.

واختتمت المراسم بقراءة وثائق الشهداء الـ 51 من قبل مجلس عوائل الشهداء، وترديد "الشهداء خالدون".

(كروب/آ)

ANHA