استذكار 5 مقاتلات لوحدات المرأة الحرة - ستار في الشهباء

في الذكرى السنوية الـ 11 لاستشهاد المناضلة كولان، نظّم مجلس عوائل الشهداء في عفرين، مراسم استذكار لشهيدات وحدات المرأة الحرة- ستار؛ كولان، وكول جيا كابار، وبَلشين نوروز، وهيجار زوزان وليلى آمد، وذلك في قرية تل قراح التابعة لمقاطعة الشهباء.

وارتقت كولان لمرتبة الشهادة في 7 حزيران عام 2002، بعد 10 أعوام من النضال البطولي ضمن حركة التحرر الكردستانية.

أما الشهيدتان كول جيا كابار وبلشين نوروز فاستشهدتا في 29 نيسان 2019، والشهيدة زوزان في 16 نيسان 2023 وليلى آمد في 11 آذار 2023.

وخلال المراسم، ألقت شادية إبراهيم كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، وأوضحت فيها: "الرفيقات الخمسة قياديات للثورة، لقد عاهدت مقاتلاتنا على النضال ضد الظلام، القمع والاضطهاد ونحن نعاهد بدورنا على مواصلة النضال بالسير على خطا شهيداتنا وشهدائنا".

وسلطت شادية الضوء على النضال في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وقالت: "حان وقت حرية القائد آبو ولهذا سنواصل النضال حتى تحقيق حريته الجسدية".

في ختام المراسم تم تسليم صور الشهيدات الخمسة لأمهات شهداء من عفرين.

(ز ش/ر)

ANHA