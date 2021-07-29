استذكار 47 شهيداً في ناحية الشدادي وتجديد العهد بمواصلة النضال

مراسم الاستذكار، أقيمت في صالة مجلس الناحية، التي زينت بصور الشهداء الـ47 من صفوف وحدات الشعب وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي الذين تم استذكارهم.

وشارك فيها ذوو الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية في الناحية والأهالي، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى القيادي في المجلس العسكري بالشدادي، عودة الهيبي كلمة، استهلها باستذكار الشهداء، ولفت إلى دورهم العظيم من أجل الحرية وحماية الأهالي من بطش وظلم داعش.

الهيبي قال : "الشهداء مشاعل النور والقدوة الحسنة التي يقتدي بهم رفاقهم المرابطون في خطوط الدفاع، مجدداً العهد على مواصلة دربهم والمضي في النضال.

كما القيت عدة كلمات باسم أسر الشهداء، أكدوا من خلالها فخرهم، بتضحيات أبنائهم الذين قدموا أرواحهم ثمناً للحرية والسلام.

ومن جانبه، قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي ناجي النجوم، في كلمة:" شهداؤنا تمكنوا من هزيمة أكبر تنظيم إرهابي في العالم، وتابع: وقاتلوا داعش نيابة عن العالم كله للخلاص من شرهم، وأقول كلنا مشاريع شهادة حتى ننال الأمن والاستقرار وننعم بالحرية التي استشهد من أجلها أبناؤنا.

تلا ذلك قراءة سجلات الشهداء الـ47 من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء دحام الفرج.

لتختتم المراسم بقصائد شعرية قدمها والد أحد الشهداء، في وصف الشهداء والشهيد. لتتعالي بعدها الشعارات التي تمجد الشهداء وتخلّد ذكراهم.

(ب د/سـ)

ANHA