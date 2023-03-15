استذكار 41 شهيداً في ناحية تل حميس 

نظّمت مراسم استذكار 41 شهيداً، استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة خلال "كانون الثاني، شباط، آذار" العام الجاري، في صالة المركز الثقافي شرق ناحية تل حميس، بحضور العشرات من أهالي الناحية، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وذوي الشهداء.

وعُلّقت في الصالة، صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، كما حمل ذوو الشهداء صور أبنائهم.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، استذكر عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، أحمد الخلف جميع شهداء الحرية، وقال: "حتى ولو رحل الشهيد فإنه سيظل خالداً في ذاكرة شعبه وأهله، ننعم اليوم بالأمن والأمان بفضلهم".

وعاهد من جهته، الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، محمد الشمري، بتصعيد النضال والاستمرار في العمل حتى تحقيق ما كان يصبوا إليه الشهداء، ودعا جميع المكونات للالتفاف حول المشروع الديمقراطي في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأشادت عضوة في مؤتمر ستار في تل حميس، حلى الجاسم بدور الشهداء في حماية مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات مرتزقة داعش، واصفةً بطولاتهم: "أناروا ببطولاتهم مناطقنا من ظلم مرتزقة داعش، واليوم واجب حماية المنطقة يقع على عاتقنا".

(م ح/آ)

ANHA