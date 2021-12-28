استذكار 37 شهيداً في ناحية تربه سبيه

بحضور أسر الشهداء وممثلين من المجالس العسكرية والمدنية، استذكر مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه 37 شهيداً، استشهدوا في أعوام وأماكن مختلفة، خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وذلك في صالة السياحي شمال الناحية.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، تزامناً مع إشعال الشموع ووضع الورود أمام صور الشهداء من قبل ذويهم. تلاه عرض سنفزيون، عرض فيه صور شهداء.

وبعدها ألقى باسم مجلس عوائل الشهداء لناحية تربه سبيه، خليل عثمان، كلمة أشار من خلالها إلى "أن الشهداء قدموا أرواحهم في سبيل وطن يسوده الأمن والسلام، بعيداً عن الحروب التي أشعلت بهدف طمس هويات المكونات".

واستنكر خليل في حديثه، سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وممارساته ضد شعب شمال وشرق سوريا، وقال: "نعتبر رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء بعد مضي أكثر من 3 أشهر على مطالبة عوائل الشهداء بها، خيانة للشعب الكردي وإنكاراً لإرادة وشهداء شمال وشرق سوريا".

ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين نصبه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 28 – 29 من آب الماضي بمنطقة خليفان، رغم مناشدات أمهات السلام ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومكاتب شؤون الأديان ومكونات شمال وشرق سوريا.

وطالب خليل عثمان في نهاية حديثه أبناء شمال وشرق سوريا بالتكاتف والتلاحم ضد هجمات الاحتلال التركي.

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهادة وتسليمها لذويهم، وسط الهتافات التي تحيي الشهداء وتمجد تضحياتهم.

(آ)

ANHA