استذكار 36 شهيداً وشهيدة في جل آغا

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، اليوم، مراسم استذكار لـ 36 شهيداً وشهيدة، من شهداء قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي، وذلك في المركز الثقافي وسط الناحية.

شارك في المراسم حشد من أهالي الناحية وقراها، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وذوي الشهداء وممثلون وممثلات عن المؤسسات العسكرية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أوقد ذوو الشهداء الشموع أمام صور أبنائهم وبناتهم.

تخلل المراسم قراءة وثائق الشهداء الـ 36، ثم استذكر عضو مجلس عوائل الشهداء بإقليم الجزيرة، أحمد عيسى، شهداء الحرية خلال كلمة له، وأشاد بتضحياتهم ودورهم في الحفاظ على أمن واستقرار شمال وشرق سوريا.

وشدد عيسى على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الشهداء عبر رص الصفوف وفق نهج الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان. وعاهد على الاستمرار في النضال على درب الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

لتختتم المراسم بإلقاء الحضور شعار "الشهداء خالدون".

(ب ش/آ)

ANHA