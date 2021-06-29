استذكار 36 شهيداً من شهداء حزيران في الحسكة

وحضر مراسم الاستذكار المئات من عوائل الشهداء, إضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في الحسكة, وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت, تلاها إلقاء كلمة من قبل إدارة منطقة الحسكة دجلة دوغان, قالت في مستهل حديثها: "يقع على عاقتنا إكمال مسيرة شهدائنا, ويتوجّب علينا أيضاً عدم السماح للعدو أن يضعف قوتنا وإرادتنا".

ومن جانبها أكّدت عضوة مجلس عوائل الشهداء فاطمة علي: "بالسير على خطا الشهداء وإكمال مسيرتهم في البطولة والفداء".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم قراءة أسماء الشهداء الذين استشهدوا في شهر حزيران من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، لتختتم بعدها مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيّي الشهداء وتندّد بالاحتلال.

ANHA