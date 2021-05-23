استذكار 30 شهيدًا في ناحية تربه سبيه والكشف عن سجل شهيد

هذا ونظمت مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار ٣٠ شهيدًا وشهيدة، استشهدوا في شهر أيار أعوام خلال أعوام متفرقة في شمال وشرق سوريا وضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية.

المراسم بدأت في صالة النادي السياحي شمال الناحية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، أوقد بعدها أسر الشهداء الشموع أمام وثائق شهادة أبنائهم، تلاه عرض سنفزيون تناول صورًا ومشاهدًا من مقاومة وكفاح الشهداء الـ 30 .

وتحدث خلال المراسم الإداري في مجلس ناحية تربه سبيه، جسور سليمان، حيث أكد أن "أبناء وبنات المنطقة ضحوا بأغلى ما يملكون لينعم الأهالي بالحرية والأمان"، مبينًا أن دافعهم نحو ذلك هو إيمانهم بالفكر الديمقراطي الحر.

ونوه أنه في اجتماع هذا الكم من الأهالي ومن كافة المكونات، رسالة مفادها "إننا مستمرون على خطى وأهداف أبنائنا ولن نسمح للأنظمة المستبدة بالعبث بالمكتسبات التي حققوها بدمائهم".

والشهداء هم: "خير الدين سليمان، حقي جلال حسين، شيخموس العلي، أحمد العباس، وليد عرفات، مهند المطلق، رضوان الحسين، محمد بروت، عبد الرحمن تمو، كيلان إبراهيم، قهرمان إبراهيم، رفعة الخطيب، محمد الحبيب، رستم حسين، نشتمان عمر، دلكش سليمان، محمد خير حزني، رشيد اللاوي، سليمان أحمد، حاجم العباس، ذكية محمد غربي، عبد الغني إبراهيم، نصر الدين سليمان، محمد عبد المهيمن، بدر الدين علي، دلوفان سليمان، جريان شاهين، هندرين سليمان، مؤيد العباس ،عدوان العلي".

وفي ختام المراسم، أعلنت مؤسسة عوائل الشهداء عن سجل عضو قوى الأمن الداخلي (الاسايش)، سليمان تمو، الذي استشهد في الـ9 من أيار الجاري نتيجة إصابته بمرض عضال.

(م ح)

ANHA