استذكار 23 شهيد وشهيدة في تل كوجر

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل كوجر، مراسم استذكار 23 شهيداً وشهيدةً، استشهدوا خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وأيار وحزيران في أماكن وأوقات متفرقة خلال نضالهم ضمن الثورة.

وشارك في المراسم أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي، وعضوات مؤتمر ستار وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، وذوو الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ليلقي بعده عضو مجلس ناحية تل كوجر، صالح الكنو، كلمة أشاد فيها بالتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء في سبيل الأرض والعيش الكريم.

وعاهد صالح بالسير على نهج ودرب الشهداء والاستمرار بما سعوا إليه.

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تمجد تضحيات الشهداء "الشهداء خالدون".

(كروب/آ)

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