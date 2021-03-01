استذكار 225 شهيدًا وشهيدة في كركي لكي

مراسم الاستذكار أقيمت في صالة آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمشاركة العشرات من أسر الشهداء.

وبدأت بالوقوف دقيقة الصمت، ثم عرض سنفزيون تضمّن تحليلات القائد عبدالله أوجلان عن دور الشهداء في تأسيس الثورات.

وبعدها ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة تحدث فيها عن نضال الشهداء قائلًا "إن كلمة " الاستذكار" هي كلمة قيّمة ومهمّة جدًّا في كل المجتمعات والأطياف، لأنها تحمل التاريخ والثقافة والأخلاق وتقوي أواصر الارتباط بالدم بين المكونات".

وأضاف حسو "يعيش الإنسان مرتين، الأولى هي عمره الذي يعيشه، والثانية هي حياة الاستذكار، وهي عندما نتحدث عن شهدائنا وننظر إلى صورهم وذكرياتهم ونستذكرهم دومًا ليكونوا أحياء بيننا".

مؤكدًا أن " الشهيد هو الذي يضحي بأغلى ما لديه من أجل بناء الأوطان وحماية الشعوب، وعندما نستذكر الشهداء نستذكر كفاحهم من أجل حرية شعبهم، لذلك في الوقت الذي نستذكر فيه شهداءنا علينا الالتفاف حول واجباتنا وقيمنا ومواصلة نهج الشهداء الذين كتبوا التاريخ بدمائهم".

ثم قرئت أسماء الـ 225 شهيدًا، وسلمت وثائق شهادتهم لذويهم، لتختتم مراسم الاستذكار بتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك-ع/م ح)

ANHA