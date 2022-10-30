استذكار 183 شهيد/ة في مقاطعة الحسكة

استذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، اليوم الأحد، 183 شهيد/ة من وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، وقوات سوريا الديمقراطية، ارتقوا خلال شهر تشرين الأول الجاري، ما بين أعوام 2013- 2022 في أماكن متفرقة خلال معارك دارت في شمال وشرق سوريا.

نظمت مراسم الاستذكار في قاعة رشو الكائنة غرب مدينة الحسكة، بمشاركة أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء وأهالي مقاطعة الحسكة، بالإضافة إلى ذوي الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة، محمود جواد الذي استذكر الشهداء، وقال: "الشهداء هم الذين رسموا طريق الحرية ليحيا أبناء شمال وشرق سوريا بأمن واستقرار".

كما استذكر جواد الشهيدة بيريتان في ذكرها الـ 30، وقال: "الشهيدة بيريتان ناضلت بكل إمكانياتها، وحاربت خط الخيانة ورسمت طريق المرأة الحرة".

بينما عاهد عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، حميد حسين، خلال كلمة بالسير على خطا الشهداء، وقال: "نعاهد جميع الشهداء بالسير على خطاهم حتى آخر قطرة من دمائنا، وتحقيق الحرية لمناطق شمال وشرق سوريا".

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون تضمن صور الشهداء الـ 183 الذين جرى استذكارهم.

(م ح)

ANHA