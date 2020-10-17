استذكار 18 شهيدًا مقاومة الكرامة في تل تمر

أقام مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، اليوم، مراسم استذكار لـ18 شهيدًا من صفوف وحدات حماية الشعب وقوى الأمن الداخلي، وقوات الدفاع الذاتي، الذين استشهدوا خلال شهر تشرين الأول أثناء مشاركتهم في مقاومة الكرامة ضد الاحتلال التركي.

وحضر مراسم الاستذكار العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء المجالس المدنية بالإضافة إلى العشرات من المقاتلين من القوات العسكرية حاملين صور الشهداء، وذلك في ساحة مجلس عوائل الشهداء بمركز الناحية.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، لتليها إلقاء عدّة كلمات من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء ولات أحمد، ومن قبل العضوة في مؤتمر ستار فاطمة أحمد، وباسم القوات العسكرية محمد حسن.

وقدّمت مجمل الكلمات العزاء لذوي الشهداء وجميع شهداء الحرية، ونوّهت إلى أن شهداء الكرامة ضحوا بأغلى ما يملكون لحماية أرضهم وشرفهم في وجه هجمات الاحتلال ومرتزقته.

واستنكرت الكلمات السنوية الأولى لاحتلال مدينة سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، ونددت بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكدت الكلمات أن أبناء المنطقة الذين ينضمون للمقاومة يضعون الشهادة نصب أعينهم ويؤمنون بها، وبالإيمان الذي يحمله المقاتلون في أعينهم وقلوبهم سيكون النصر حليف أبناء المنطقة بمكوناتها.

ومن جانبهم ألقى ذوو الشهداء كلمات، استذكروا خلالها أبناءهم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حماية أرضهم وكرامتهم، وعاهدوا بالسير على دربهم حتى تحقيق أهداف أبنائهم التي استشهدوا من أجلها.

فيما قدمت الشاعرة نالين يونس قصائد شعرية عن الشهداء، لتنتهي مراسم الاستذكار بتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي المقاومة.

(د أ/سـ)

ANHA