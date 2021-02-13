استذكار 14 شهيدًا في ناحية تربة سبيه

بحضور العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه، استذكر مجلس عوائل الشهداء في الناحية 14شهيدًا، استشهدوا في مناطق وأماكن مختلفة في صالة نادي روج شمال الناحية، وهم كل من الشهيد خبات خلو، وجمشيد سليمان، وديروك سيفو، ورياض علي، وعبد الحليم أحمد، وباز إبراهيم، وماموستا حسان، وبوطان تحلو، ومفيد أحمد، حمود خلف، ودلو تربه سبيه واسكندر حاجي، وهوزان سليمان، ومحمد الحبيب.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قام ذوو الشهداء بإشعال الشموع وعرض سنفزيون عن الشهداء وكلمات للقائد الكردي عبد الله أوجلان.

وألقى الرئيس المشترك لمجلس الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، خلال مراسم الاستذكار، كلمة أشار فيها إلى تضحيات الشهداء في سبيل الوصول إلى طريق الحرية، مؤكدًا أنهم الآن يعيشون في أمان بفضل تضحياتهم.

وبيّن عبيد أن مزارات الشهداء خلقت وحدة كردية بامتزاج دماء الكرد من روج آفا وباشور وباكور ورجهلات كردستان، كما خلقت وحدة للمكونات بامتزاج دماء الكرد مع العرب والسريان.

بدوره ألقى الشاعر جمال حسين قصيدة شعر للشاعر الكردي جكر خوين عن الشهداء.

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها إلى ذويهم الذين عاهدوا بمواصلة النضال والسير على خطا أبنائهم الشهداء.

(كروب/ آ)