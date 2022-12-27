استذكار 134 شهيداً/ة في الحسكة ارتقوا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول

استذكر اليوم، مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة 134 شهيداً/ة ممن ارتقوا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول في أماكن وأعوام متفرقة من ثورة روج آفا، وضمن صفوف حركة التحرر الكردستاني.

حضر مراسم الاستذكار التي نظمت في صالة رشو بحي المشيرفة التابع لمدينة الحسكة، العشرات من أسر الشهداء وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، روجدا أحمد كلمة، استذكرت فيها جميع الشهداء، وقالت: "2022 كان عاماً مليئاً بالتحديات، واستطعنا تجاوزها بصمود ومقاومة القوات العسكرية وشهدائنا الذين نستذكرهم".

مؤكدة أن "تركيا لن تستطيع أن تنجح في مخططاتها مهما صعّدت هجماتها".

كما ألقى عضو المجلس العسكري لإقليم الجزيرة، عبد الستار أحمد، كلمة تطرق فيها إلى دور هؤلاء الشهداء في دحر الإرهاب، وقال: "هؤلاء الشهداء الأبطال ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن نحيا بحياة حرة وننعم بسلام".

معاهداً بمواصلة درب الشهداء حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل الاحتلال التركي.

لتختتم المراسم بعرض سنفزيون يتضمن صور 134 شهيداً وشهيدة من قوات الدفاع الشعبي، ووحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي، وقوات الدفاع الذاتي.

(م ح)

ANHA