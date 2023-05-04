استذكار 128 شهيد في قامشلو

المراسم أقيمت في مزار الشهيد دليل صاروخان، وشارك فيها أهالي مدينة قامشلو، واعضاء من مؤسسات المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وخلال المراسم القى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو سعيد حسن شريف كلمة، استذكر فيها جميع شهداء الحرية، وتطرق بالحديث عن تضحياتهم والتي هي السبب في الوصول للحرية والحياة الكريمة.

وقال : كل شهيد هو نجمة في سماء الحرية، نستمد منهم القوى والإرادة، ونعاهد أن نواصل دربهم ولن ننحي للأعداء.

بعدها قرئت وثائق الشهداء الـ128 من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، عائدة خليل.

(سـ)