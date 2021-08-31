استذكار 120 شهيد في منبج خلال شهري تموز و آب

استذكر اهالي مدينة منبج شهداء شهري تموز و آب, وإحياء ذكرى استشهاد قائد مجلس منبج العسكري عدنان أبو أمجد, وذلك خلال مراسم.
خبر 2021-08-31T20:55:00 منبج

وشارك في الاستذكار اهالي مدينة منبج واعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج لإحياء ذكرى 120 شهيداً استشهدوا في شهري تموز وآب منذ بداية تحرير مدينة منبج من داعش, واحياء ذكرى استشهاد قائد مجلس منبج العسكري عدنان أبو أمجد, وذلك في مزار الشهداء في الجهة الغربية للمدينة.

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وبدأ الاستذكار بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم القى الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها "الشهداء هم الذين اعطوا المعنى للحياة والحرية للشعب والمعنى للثورة، هذه الكلمات ليست مجرد شعارات بل هي حقيقة إرادة الشهداء".

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كما القى عضو مجلس عوائل الشهداء في منبج محمد الشيخ كلمة باسم المجلس قال فيها "الشهداء هم اصحاب الحرية الذين رسموا بدمائهم الطاهرة الحياة الديمقراطية واخوة الشعوب".

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وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها محمد خير شيخو خلال كلمة القاها "منذ عدة ايام كانت ذكرى تحرير منبج من الارهاب الظلامي الداعشي, واليوم نستذكر شهداء شهر تموز وأب الذين كان لهم البصمة الحقيقية في تاريخ تحرير منبج".

 (أ ق/ل)

ANHA


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