استشهد مقاتل في البشمركة جراء قصف الاحتلال التركي على شمال هولير- تم التحديث

قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي ليلة أمس، سفوح منطقة سيبييان التابعة لناحية سيدكان شمال هولير في باشور كردستان "جنوب كردستان.

القصف بحسب وكالة روج نيوز طال مناطق مأهولة بالسكان، ويتواجد فيها أيضا نقاط تمركز لقوات البيشمركة.

وكانت وكالة روج نيوز قد أشارت بأن القصف أدى إلى استشهاد مدني ويعمل راعي للماشية، وقالت الوكالة بأن مصادر موثوقة قالت بان "الشخص الذي استشهد جراء القصف التركي في محيط سيدكان بشمالي هولير الليلة الفاتئة، هو منتسب في البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وليس راعي اغنام كما قيل".

وقالت الوكالة بأن المقاتل هو "عباس مغديد"، من أهالي قضاء آكري في محافظة دهوك ومن أبناء عشيرة سورجيان، وهي عشيرة معروفة في إقليم باشور كردستان.

ووري جثمان البيشمركة عباس مغديد الثرى ،صباح اليوم الخميس، في احدى مقابر ناحية حرير بمحافظة هولير بحسب الوكالة.