أخبار عاجلة!استشهاد ثلاث مدنيين جراء الاستهداف التركي لسيارة مدنية في الهلالية

استشهاد ثلاث مدنيين جراء الاستهداف التركي لسيارة مدنية في الهلالية

استشهد ثلاثة مدنيين جراء القصف الذي نفذته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي ضد سيارة مدنية في حي الهلالية غرب مدينة قامشلو, عصر اليوم الثلاثاء.
خبر 2021-11-09T17:08:00 قامشلو

عُلم ان المدنيين الذين استشهدوا هم كل من: يوسف كلو، مظلوم كلو, محمد محمود كلو.

(ل)

ANHA


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