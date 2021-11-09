استشهاد ثلاث مدنيين جراء الاستهداف التركي لسيارة مدنية في الهلالية استشهد ثلاثة مدنيين جراء القصف الذي نفذته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي ضد سيارة مدنية في حي الهلالية غرب مدينة قامشلو, عصر اليوم الثلاثاء. خبر 09 تشرين الثاني 2021, الثلاثاء - 17:08 2021-11-09T17:08:00 قامشلو عُلم ان المدنيين الذين استشهدوا هم كل من: يوسف كلو، مظلوم كلو, محمد محمود كلو. (ل) ANHA إقرأ أيضاً صحيفة موالية لدمشق: وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق نقلت صحيفة موالية لحكومة دمشق عن مصادر، وصول طائرة... المجلس العام في الإدارة الذاتية يُصادق على قانون مكافحة الإرهاب ورسوم التأمينات والنفقة القضائية صادق المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سو... المئات يشاركون في مراسم تشييع شهيدين في الحسكة جددت مكونات الحسكة خلال مراسم تشييع الشهيدين رضوا...