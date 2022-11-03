استشهاد شاب إيزيدي وإصابة امرأة في قصف المسيرة التركية لشنكال

حوالي الساعة الـ 18.20 من مساء اليوم، قصفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة في حي النصر بمركز قضاء شنكال.

ووفق المعلومات التي نشرتها وكالة "روج نيوز" فإن القصف أسفر عن استشهاد الشاب الإيزيدي محسن شمو إضافة لإصابة امرأة لم يعرف اسمها بعد، وتم نقل جثمان الشاب والمصابة إلى مشفى شنكال .

الوكالة أشارت أن أهالي شنكال توجهوا إلى أمام المشفى، ومنعوا القوات العراقية من أخذ الامرأة المصابة إلى مدينة الموصل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حوادث سابقة منع الجيش العراقي إعادة جثامين الشهداء والمصابين إلى شنكال بعد أخذهم إلى مشافي الموصل، لذا يمنع أهالي شنكال نقلهم إلى هناك.

(سـ)