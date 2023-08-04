استشهاد قيادي و3 مقاتلين بقصف تركي على قامشلو

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، بياناً حول الهجوم التركي الأخير ضد مقاطعة قامشلو، وجاء في نصه مايلي:

"في الذكرى التاسعة لمجزرة داعش في شنكال، استهدف الاحتلال التركي مرة أخرى قادتنا ومقاتلينا الذين قاتلوا التنظيم الإرهابي طيلة سنوات الكفاح الماضية، حيث هاجمت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال، بتمام الساعة ١٩:١٥ من مساء الخميس ٣ آب، سيارة كانت تقل ستة من قادة قواتنا ومقاتلينا على طريق قرية هرمي شيخو التابعة لمدينة قامشلو، أثناء توجههم إلى منازلهم لقضاء إجازتهم الشهرية، حيث استشهد أربعة من المقاتلين وأُصيب اثنان آخران بجروح.

أحد رفاقنا الشهداء هو القيادي في قواتنا آرام محمد إبراهيم وهو أحد الرفاق الجرحى، والذي فقد جزءاً من جسده خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وكذلك رفاقنا ديار جمعة خليل، وأحمد فاضل سمو وبرزان مصطفى شيخموس، الذين كافحوا لسنوات طويلة من أجل حماية المنطقة وشعبها، وكان لهم دوراً فعالاً في جميع المعارك ضد الإرهاب.

سيتم نشر المعلومات التفصيلية في فترة لاحقة".

(أ ب)