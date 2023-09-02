استشهاد مواطنين وإصابة آخرين في هجمات مرتزقة الاحتلال التركي على ريف منبج

شن مرتزقة الاحتلال التركي هجوماً على ريف منبج الشمالي الغربي، وتصدت قوات مجلس منبج العسكري للهجوم وأفشلته.

ونقل مراسلنا أن هجوم المرتزقة تسبب باستشهاد مواطنين بينهم نساء وإصابة آخرين بجروح.

ونقل المراسل عن مصادر، أن المرتزقة داهموا منزل المواطن محمد إبراهيم الحاج عبد الله في مزرعة المحاميد، وقاموا بطعن امرأة مسنة تدعى فاطمة الحاج محمد الخليف في العقد السابع ما ادى لاستشهادها وزوجة أحد أبنائها، في حين أقدم المرتزقة على اختطاف شقيقين من العائلة وهما الحاج عبد الله وشقيقه أحمد قبل أن يلوذوا بالفرار من المنطقة.

بينما أكد المراسل أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب 4 آخرون جراء الهجمات التي يشنها مرتزقة الاحتلال منذ يوم أمس على ريف منبج.

وكان مجلس منبج العسكري قد نشر أن مرتزقة الاحتلال شنوا في الساعة الـ 17.00 من مساء اليوم هجوماً على ريف منبج الشمالي وتصدت لهم قوات مجلس منبج العسكري.

(سـ)