استشهاد مواطنة في قصف جيش الاحتلال التركي لريف زركان 

وأفاد مراسلنا من مشفى ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، باستشهاد المواطنة جواهر موسى النهار، من أهالي قرية الأسدية، جراء وقوع قذائف مدفعية جيش الاحتلال التركي على منزلها في القرية، وإصابة المواطن محمد خلف البالغ من العمر 35 عاماً، في القرية ذاتها، وإصابة الطفل ذي العام والنصف، عمر محمد عيسى عمر.

وأوضح مراسلنا أن حصيلة القصف المستمر لناحيتي "زركان، وتل تمر" ارتفعت بذلك إلى شهيدين، وإصابة 4 آخرين، بعد استشهاد الطفل علام علي عيسى البالغ من العمر عامين فقط.

وكانت شقيقته علا ذات الـ 5 أعوام قد أصيبت بجروح خطيرة ونقلت إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج.

هذا ويستمر القصف في هذه الأثناء من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لناحيتي زركان وتل تمر في مقاطعة الحسكة بقذائف المدفعية والصاروخية من قواعدهم ضمن المناطق المحتلة في سري كانيه.

ويطال القصف كلاً من قرى "دادا عبدال، نويحات، الأسدية، خضراوي، أم حرملة، تل ورد، خربة شعير" في ناحية زركان.

فيما وسع الاحتلال التركي قصفه لريف تل تمر ليطال كلاً من قرى "تل شنان شرق مركز ناحية تل تمر، والدردارة شمال مركز الناحية، وأم الكيف وتل جمعة، وتل كرابييت وتل كيفجي وطويلة غرب مركز الناحية".

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ANHA