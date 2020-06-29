استشهاد مدنيّ وإصابة آخر جرّاء اعتداء مرتزقة الاحتلال في ريف الباب

تعرّضت اليوم قرية البويهج التي تتمركز فيها قوّات مجلس الباب العسكريّ في الريف الشرقي المحرّر لمدينة الباب المحتلّة من قبل الاحتلال التركي، لاعتداءات من قبل مرتزقة الاحتلال المتمركزين في قرية الكريدية مستهدفين القرية بالأسلحة الرّشاشة المتوسّطة.

وأسفر الاعتداء عن استشهاد مدني يدعى تركي محمد الدهش (50) عاماً، جراء أزمة قلبية تعرض لها نتيجة استهدف منزله في القرية، وإصابة مدنيّ من أهالي القرية ويدعى فياض غثيث (70) عاماً بطلق ناري في يده، كما نشب حريق في الأراضي الزّراعيّة جرّاء إطلاق الأعيرة النارية.



(كروب/ك)

