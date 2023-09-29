استشهاد مدني وإصابة 5 آخرين في القصف التركي على عين عيسى

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر أيلول، القرى الواقعة على خطوط التماس في ناحية عين عيسى وريف مقاطعة كري سبي الشرقي والغربي بعشرات القذائف، ما تسبّب بأضرار بشرية ومادية في ممتلكات الأهالي.

كثّف جيش الاحتلال التركي قصفه على قرى الريف الشرقي والغربي لناحية عين عيس، بالتزامن مع عملية (تعزيز الأمن) التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، هذا وحاول مرتزقة دولة الاحتلال التركي في 3 من أيلول التسلل على محوري صكيرو والتروازية، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من التصدي للتسلل وكبدتهم خسائر في الأرواح، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 7 من المرتزقة وجرح 7 آخرين.

ووثقت وكالتنا الأضرار البشرية التي تسبب بها القصف على خطوط التماس، حيثُ أصيب المواطن خليل إبراهيم الحمد (23 عاماً) في القصف الذي استهدف قرية الحويجة 15 كم شرقي ناحية عين عيسى في 4 أيلول.

كما أصيب المواطن ماجد إبراهيم العلي في قرية أبو نيتولة 20 كم غربي ناحية عين عيسى، في 20 أيلول، تلاه بيوم إصابة المهجر قبن عزيز الخليل (29 عاماً)، أثناه عمله في حراثة الأراضي الزراعية، بالقرب من قرية الشيخ حسن في الريف الشرقي لناحية عين عيسى.

وتسبّب القصف التركي بالأسلحة الثقيلة لقرية الحدريات، 7 كم شرقي عين عيسى، في 27 أيلول، باستشهاد المواطن عمر محمد الجويد (35 عاماً)، وإصابة كل من محفوظ الحمادي (30 عاماً)، ومريسي الحمادي (32 عاماً).

وأدى القصف التركي على ريف ناحية عين عيسى الغربي في 7 أيلول، والذي ركز على خط توتر المتوسط الذي يغذي معمل الاسمنت (لافارج) بانقطاع التيار الكهربائي على الريف الغربي للناحية، وريف مقاطعة كري سبي، ابتداءً من جديدة عين عيسى مروراً بقرى الجرن ووصولاً إلى الحدود التركية.

وكرر جيش الاحتلال التركي استهدافه لخط التيار الكهربائي في 18 أيلول الجاري ما تسبّب بانقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى.

وتسبب القصف على الريف الغربي لناحية عين عيسى بعرقلة العملية التعليمية مع بدايتها، بعد تكثيفه القصف على كل من قرى الأحمدية والعريضة وبندر خان.

ووثّقت وكالتنا منذ تاريخ احتلال تركيا للمقاطعة وقصفها واستهدافها للقرى الواقعة على خطوط التماس التي تنتشر على طول حدودها قوات الضامن الروسي وحكومة دمشق لضمان مراقبة ووقف إطلاق النار، استشهاد وجرح 125 مدنياً، بينهم 50 طفلاً.

(د)

ANHA