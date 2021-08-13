استشهاد مدني بقصف للاحتلال التركي استهدف قرية بناحية كاني ماسي

وبحسب ما نقلته وكالة روج نيوز فإن مدنياً استشهد بقصف للاحتلال التركي في قضاء آميدية شمالي دهوك.

المدني يدعى “إبراهيم حسن” وهو من قرية دشيش التابعة لناحية كاني ماسي واستشهد في قصف طال مزرعته في القرية، التي أُخليت من ساكنيها قبل أكثر من شهرين بسبب القصف المستمر للاحتلال التركي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى قضاء زاخو.

وفي السياق، أفاد مصدر آخر بأن طائرات الاحتلال التركي قصفت بشكل مكثف مناطق في قضاء اميدية بإقليم كردستان، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين.

ومنذ الثالث والعشرين من نيسان المنصرم تواصل دولة الاحتلال التركي قصفها على مناطق واسعة من باشور( جنوب) كردستان.

هذا واستشهد العشرات من المدنيين في باشور وروج آفا وباكور كردستان في هجمات متكررة لجيش الاحتلال التركي على قراهم ومنازلهم.

(سـ)