استشهاد أربعة مقاتلين ومدني بهجمات تركية في منبج

أصدر المركز الإعلامي لقوّات مجلس منبج العسكري اليوم بياناً إلى الرأي العام، أوضح فيه استشهاد أربعة مقاتلين بهجوم طائرة مسيّرة تركية أثناء محاولتهم إنقاذ طفلين أُصيبا بقذائف مدفعية أطلقتها قوّات الاحتلال، ومدني في قصف.

وجاء في البيان: "استشهد أربعة من مقاتلي قوّات مجلس منبج العسكري وأُصيب اثنان آخران بعدوان لطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي أثناء محاولتهم إنقاذ طفلين أُصيبا بقذائف مدفعية أطلقتها قوّات الاحتلال واستهدفت مزرعة في قرية الدندنية شمال غرب مدينة منبج.

ومنذ صباح اليوم الأربعاء، قصف الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة قرية الدندنية، أُصيب خلالها مدنيان (طفلان) بجروح، وأثناء محاولة مجموعة من مقاتلي مجلس منبج العسكري الوصول إلى الجرحى المدنيين ونقلهم إلى مشفى مدينة منبج، تعرضوا لقصف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال، استشهد خلالها أربعة مقاتلين وأُصيب اثنان آخران. وفي قرية عرب حسن، قصفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منزلاً، أدى إلى استشهاد أحد المدنيين.

(أ ب)