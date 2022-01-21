استشهاد عنصر واصابة آخر من فوج إطفاء الحسكة

وأقدمت خلايا مرتزقة داعش ليلة أمس على استهداف احدى آليات فوج إطفاء الحسكة، اثناء تأدية مهامها في إخماد الحرائق في محيط سجن غويران، أدت إلى استشهاد أحد عناصر فوج الإطفاء، واصابة آخر.

وبحسب مصدر من مجلس مقاطعة الحسكة، فان العنصر الذي استشهد هو محمد محمود العبد، وأصيب أيمن المصلح.

وشنت خلايا لمرتزقة داعش في الساعات الأولى من مساء أمس الخميس هجوما على سجن غويران المخصص لاحتجاز مرتزقة داعش، في محاولة منها الوصول إلى البوابة الغربية للسجن بعد تفجيرات بآليات مفخخة سبقت الهجوم، لتسهيل فرار المرتزقة من السجن.

وبدأ هجوم خلايا داعش بتفجير سيارة ودراجة مفخخة بالقرب من الباب الرئيسي للسجن، عقبه اندلعت اشتباكات قوية بالأسلحة الفردية.

فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة.

(أ م)

ANHA