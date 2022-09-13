استشهاد الطفلة أميرة خلف متأثرة بجراحها جراء قصف تركي سابق على ريف الشهباء

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 19 من شهر آب/أغسطس المنصرم، عدة قرى في ريف مقاطعة الشهباء وهي (حاسين، وقرامل، وبيلونية، وعين دقنة) ومركز ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء بالقذائف المدفعية والصاروخية.

القصف حينها أدى إلى إصابة المواطنة خديجة ولو (55 عاماً) والطفلة أميرة حسين خلف (13 عاماً)، بجروح متفاوتة، وهما من أهالي قرية تل الضمان بريف حلب.

وقال مدير مشفى آفرين الدكتور آزاد رشو في اتصال هاتفي مع وكالتنا، إن الطفلة المصابة أميرة حسين خلف استشهدت اليوم متأثرة بإصابتها بعد أن كانت تحت المراقبة في المشفى لنحو 24 يوماً.

(ج س)

ANHA