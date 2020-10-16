استشهاد الطفل حاتم حازم متأثراً بجروحه

أصيب الطفل حاتم حازم البالغ من العمر 13 عامًا بجروح بليغة جراء قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لناحية عين عيسى والمخيم صباح اليوم.

القصف أدى إلى بتر إحدى ساقي حاتم، وإصابة الأخرى بجروح بليغة، بالإضافة إلى جروح أخرى في جسمه.

وتم نقله إلى إحدى مشافي مدينة الرقة لتلقي العلاج.

وقال مراسل وكالتنا إنه ونتيجة إصابته الخطيرة، استشهد قبل قليل في قسم العناية المشددة، على الرغم من محاولات الكادر الطبي إنقاذ حياته، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الشعب في شمال وشرق سوريا.

ويذكر ان جيش الاحتلال التركي قصف قبل قليل قرى "الخالدية، هوشان، وأبو سرة"، التابعة لناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة، ومازال القصف مستمر.

(د ج)

ANHA