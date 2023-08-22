استشهاد المقاتلة في وحدات حماية المرأة ريم الجاسم

أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة اليوم، بياناً كتابيّاً، كشفت فيه استشهاد المقاتلة ريم الجاسم، جاء فيه:

"تجسّدت الوحدة الشعبيّة ضمن ثورة روج آفا في نظام الحداثة الديمقراطيّة، إذ تعزّز النساء الكرديات والعربيات نضالهنّ ضمن صفوف وحدات حماية المرأة جنباً إلى جنب في سبيل الدفاع عن الثورة والحفاظ عليها.

وتلتحق الشابات كالرفيقة ريم بصفوف وحدات حماية المرأة بهدف تحقيق حرية الوطن، فقد توجّهت رفيقتنا ريم الجاسم للانضمام إلى صفوف الحريّة وهي لا تزال في ريعان شبابها من منطلق إيمانها بقضية حرية الشعوب سائرةً على خطا روجبين عرب وهَبون وهي تحمل في جعبتها آمالاّ وأمنيات عظيمة. إنّ نموذج الأمة الديمقراطية هو النموذج الذي يجمع جميع الشعوب والقوميات تحت مظلته، لذا كان هذا دافعاً للرفيقة ريم لتصبح إحدى حاميات وطنها، فقد التحقت بصفوف وحدات حماية المرأة على أمل بناء حياةٍ تسودها الحريّة والكرامة، وسخّرت كل لحظة من لحظات حياتها لخدمة ثورة حريّة الشعوب وتعزيز النضال النسائي، وعلى هذا الأساس تأقلمت ضمن صفوف الثورة وبنت لنفسها شخصيةً توافق الحياة الثوريّة خلال فترةٍ قصيرة وأصبحت مقاتلةً شجاعة ومخلصة.

وارتقت رفيقتنا ريم علي الجاسم إلى مرتبة الشهادة في العشرين من شهر آب الجاري، إثر حادثةٍ تعرضت لها وهي تؤدّي مهامها الثوريّة.

نعتبر في وحدات حماية المرأة الشابات اللواتي ينضممن إلى صفوف ثورة الإنسانيّة وهنّ لا يزلن في مقتبل أعمارهن، تعبيراً ورمزاً للإصرار والحفاظ على مُثل الوطن الحر والعيش بكرامة لذا نعتبر رفيقتنا ريم رمزاً للعزيمة والإصرار على إنجاح نموذج الحياة الحرّة، ونقدّم تعازينا لعائلة رفيقتنا ريم ولشعبنا الوطني بأسره ونؤكّد على الدفاع عن أرض وطننا دائماً بتعزيز الوحدة بين النساء الكرديات والعربيات".

سجلّ الشهيدة بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: ريم علي الجاسم

الاسم والكنية: ريم الجاسم

اسم الأم: أميرة

اسم الأب: علي

تاريخ الاستشهاد: 2023.08.20".

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