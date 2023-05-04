استشهاد عضوتين لقوى الأمن الداخلي - المرأة ومقاتل لقسد في حادث مروري

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - المرأة شمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً كتابياً، كشفت فيه استشهاد عضوتين ومقاتل في قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في مستهل البيان: "ارتقى ثلاثة من رفاقنا في حادث مروري أثناء تأديتهم لواجبهم، وهم الرفيقة خملين ساهي، والرفيقة ملكة العايد، والرفيق بوزان، إثر تعرضهم لحادث سير، نقدم تعازينا لذوي شهدائنا الأبرار ولشعبنا".

وعرّف البيان بالعضوتين، وأوضح أن الشهيدة خملين كوباني تنحدر من عائلة كردية وطنية من كوباني، وشاركت في النضال من أجل الحرية، "وكانت قائدة شجاعة ومناضلة رائدة لشعبها ضد كافة أشكال الإرهاب والاحتلال، حيث شاركت في محاربة تنظيم داعش خلال المقاومة التاريخية في كوباني، قاتلت كقائدة، وأصيبت عدة مرات، لكن شجاعتها وإرادتها زادت وكان لها دور عظيم في تنظيم وإدارة عمل قوى الأمن الداخلي في روج آفا".

أما عن الشهيدة ملكة قال البيان: "الرفيقة ملكة العايد من مدينة الحسكة، من المكون العربي، انتسبت عام 2018 لصفوف قوى الأمن الداخلي، وعلى الرغم من المصاعب والتحديات التي تواجهها كامرأة، عملت بنشاط وتفاني في عملها وأصبحت نموذجاً قيادياً يحتذى به، وقامت بالكثير من الأعمال التي ساهمت في تطوير مؤسستها".

وكشف البيان أنه نتيجة الحادث المروري ارتقى عضو قوات سوريا الديمقراطية بوزان محمود أيضاً إلى مرتبة الشهادة.

وعاهد البيان: "نحن في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي- المرأة، نجدد عهدنا لرفاقنا بأننا سنقوم بإحياء ذكراهم ونحافظ على جهودهم المبذولة في تحقيق الأمن والسلام ونيل الحرية".

(س ر)