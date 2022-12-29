استشهاد عضو وإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي في هجوم لداعش على طريق الرقة - الحسكة

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - مقاطعة الرقة، اليوم الخميس، بياناً إلى الإعلام والرأي العام، حول تعرض إحدى دورياتها لهجوم مسلح، جاء فيه: "تعرضت إحدى دورياتنا لهجوم مسلح على طريق الكرامة الواصل بين مدينتي الرقة والحسكة صباح اليوم الخميس، 29 كانون الأول، ما أدى إلى استشهاد عضو من أعضائنا وإصابة اثنين آخرين، بإصابات مختلفة.

إن هذا الهجوم يؤكد أن عمليات الملاحقة التي تقوم بها قواتنا ضد خلايا داعش النائمة ضمن مدينة الرقة في الوقت الراهن، تسير على وتيرة عالية، وقد ضيّقت الخناق عليهم، ما استدعى الخلايا النائمة التي تنشط في ريف المدينة إلى القيام بعمليات أخرى لتشغل قواتنا بها، ويتمكن عناصر الخلايا ضمن المدينة من الفرار.

إن هذه الاستهدافات لن تثنينا عن مواصلة ملاحقة كافة عناصر الخلايا الإرهابية التي تحاول ضرب الاستقرار في مناطقنا، وترهيب أمن وأمان أبناء شعبنا، وإلقاء القبض عليها".

كانت وكالتنا نشرت ظهر اليوم خبراً عن تعرض قوى الأمن الداخلي لهجوم من قبل خلايا مرتزقة داعش في الريف الشرقي للرقة.

(ل م)