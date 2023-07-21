استشهاد عضو قوى الأمن الداخلي في دير الزور

أصدرت قوى الآمن الداخلي في شمال شرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، نشرته على موقعها الرسمي، كشفت فيه ارتقاء العضو حسين السليمان، إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه أمس الخميس 20 تموز.

وسجلّ حسين السليمان كالتالي:

الاسم والنسبة: حسين السليمان

اسم الأب: خلف

اسم الأم: أمينة

مكان وتاريخ الانتساب: الكسرة 2019/8/4

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 2023/7/19

وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن الشهيد حسين قدَّم أغلى ما يملك في سبيل المحافظة على بلده، كان يحمل حب ووفاء الوطن في قلبه طيلة مسيرته في صفوف قوى الأمن الداخلي، كان مقداماً لا يهاب شيئاً ويؤدي واجباته بكل إخلاص وتفانٍ، وكان يتجاوز الصعاب والعقبات بكل قوة وشجاعة، لا يعرف التردد والتوقف، حتى نال مرتبة الشهادة العظيمة حين تأدية واجبه في حماية شعبه وأرضه.

وقالت القوات: "شهداؤنا الأبطال الذين قدموا واجبهم وضحوا بأرواحهم الغالية وكانوا حاملين حب القضية في قلوبهم نُجدد عهدنا لهم ولشعبنا بأننا لن نحيد عن طريق الكرامة والحرية الذي مضوا فيه وحاربوا وكتبوا تاريخاً مليئاً بالانتصارات الكبيرة للحفاظ على سلامة شعبهم وأرضهم".

(أ ب)