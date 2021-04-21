استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي جراء هجوم ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني

كشف المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال و شرق سوريا عن استشهاد أحد أعضائه جراء هجوم ما يسمى بميلشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق، وأكدت قوى الأمن الداخلي أنها سترد بحزم على الهجمات الاستفزازية للميليشيا.
خبر 2021-04-21T01:27:00

وقالت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا في بيان أصدرته بعد منتصف الليل :" تستمر مرتزقة ميليشيا الدفاع الوطني بأفعالها الرامية لضرب حالة الاستقرار و الأمن في مدينة قامشلو حيث أقدم أحد عناصر مرتزقة ميليشيا الدفاع الوطني على اطلاق النار على حاجز قواتنا عند دوار الوحدة بمدينة قامشلو مساء يوم الثلاثاء 20 أبريل / نيسان، مما أدى لاستشهاد أحد أعضاء قواتنا متأثراً بجراحه التي أصيب بها".

وتابع البيان "إننا في قوى الأمن الداخلي لن نتوانى لحظة واحدة بالدفاع عن أنفسنا و القضاء على كل محاولات الميليشيا في استهداف نقاطنا الأمنية و بثها للفتنة و زرع حالة عدم الاستقرار لأهالي مناطقنا، مؤكدين على التعامل بكل حزم مع هذه الأفعال".

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً