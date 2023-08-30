استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي

أصدرت قوى الامن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل أحد أعضائها، جاء فيه: "ارتقى العضو عبد الوكيل فرحان مصطو إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه في مقاطعة الجزيرة بماس كهربائي يوم السبت 26 آب.

الاسم والنسبة: عبد الوكيل مصطو

اسم الأب: فرحان

اسم الأم: عائشة

مكان وتاريخ الانتساب: تل تمر 2019/9/26

تاريخ الاستشهاد: تل تمر 2023/8/26

العضو عبد الوكيل فرحان مصطو انتسب منذ أربع سنوات، وقدم مشاركات كبيرة وكثيرة في خدمة الوطن، وكان يتمتع بروح المسؤولية، حيث قام بتضحية كبيرة في أداء عمله، ليمضي على درب رفاقه الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون ليحافظوا على أمان المواطنين وأرض وطنهم الغالي، وكان يؤدي الواجبات التي تخدم مصلحة شبعه وهو في أوج سعادته، وكان محبوباً بين رفاقه ويمتلك روح رفاقية عالية ويحب دائماً أن يكون من الجديرين والمتفوقين في عملهم الأمني إلى أن استشهد بماس كهربائي وهو يقدَّم واجبه المقدس، والآن نُجدد عهدنا له كما عاهدنا الشهداء سابقاً باستمرارنا في السير على خطاهم إلى أن نُحقق النصر الكبير".

(أ ب)