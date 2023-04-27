استشهاد 7 أطفال جراء القصف التركي وحصار حكومة دمشق

رصدت وكالتنا، ومنذ بداية عام 2023، استشهاد 7 أطفال، 4 منهم نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته ضد شمال وشرق سوريا، وطفلان أحدهما رضيع، نتيجة حصار حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وطفل نتيجة مخلفات الحرب التي خلفتها حكومة دمشق في الشهباء.

كما أصيب 4 أطفال جراء هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وحصيلة الرصد كالتالي وفق الأحدث:

23 نيسان: تعرضت قرية عين العبد في الريف الشرقي لناحية تل تمر في 23 نيسان الساعة الـ 18.00، لقصف عنيف بالقذائف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأدى القصف لاستشهاد 3 أشقاء، وهم؛ مريم خضر عويس (10 أعوام)، واعتدال عويس (9 أعوام)، وعبد العزيز خضر عويس (8 أعوام)، بالإضافة لإصابة الطفل محمد صالح خضر عويس (8 أعوام) وزهر خضر عويس (14 عاماً).

16 شباط: أصيب الطفل موسى مصطفى بكهنادي (16 عاماً)، بطلق ناري في ساقه بعد أن استهدفه جنود الاحتلال التركي في قريته الحدودية بوبان غرب مدينة كوباني.

29 كانون الثاني: فقد الطفل عيسو رحمو عربو (14عاماً) حياته إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات حكومة دمشق في قرية باشمري بناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

18 كانون الثاني: استشهد الطفل أحمد عبد الغني سالم (12 عاماً)، جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي سيارة مدنية قرب قرية معشوق الواقعة بين ديرك وقامشلو، بالإضافة لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين.

7 كانون الثاني: في حادثة يندى لها الجبين، فقد الرضيع حسين كيبار (17 يوماً) ووسام سيدو (4 أعوام) حياتهما؛ نتيجة البرد القارس وعدم توفر مواد التدفئة، بسبب الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق على حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

6 كانون الثاني: أصيب الطفل علي خليفة العلي (10 أعوام)، جراء قصف الاحتلال التركي على قرية الخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى، بطائرة مسيّرة.

(أ ب)

ANHA