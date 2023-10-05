استشهاد 5 مواطنين و6 اعضاء لقوى الأمن الداخلي في هجمات الاحتلال

نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي تحديثاً حول الهجمات العدوانية لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق وسوريا واستهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وحلال التحديث أشارت قوى الأمن الداخلي :" تواصلت اليوم الخميس (5 أكتوبر/تشرين الأول 2023) الهجمات العدوانية للدولة التركية على مناطقنا (الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا)، حيث قامت بخرق الأجواء بالمسيرات العدوانية واستهدفت بنية التحتية والمنشآت الخدمية ومصادر سبل العيش في هذه المناطق. وقد أسفرت هذه الهجمات الجبانة عن وقوع جرحى وضحايا بين المدنيين".

وتابعت :"نعلن للرأي العام حصيلة أخرى للعدوان التركي على مناطقنا:

الضربات: بلغ عدد المواقع التي تعرضت للقصف التركي 21 موقعًا، منها 10 بنية تحتية و8 مواقع سكنية و3 مواقع استهدف فيها قوى الأمن الداخلي.

الضحايا: استشهد 11 شخصا منهم ٥ مدنيين و٦ أعضاء من قوى الأمن الداخلي، كما جرح 10 أشخاص منهم 8 مدنيين و٢ من أعضاء قوى الأمن الداخلي.

المواقع: المواقع التي تم استهدافها تشمل مدينة الحسكة وقامشلو وتل تمر وكوباني ومنطقة الشهباء.

– الحسكة: معملاً في قرية مشيرفة الحمة، محيط مخيم واشوكاني مرتين، سيارة قريبة، محطة كهرباء السد الغربي التي تغذي أجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

– قامشلو: محيط سد جل آغا، تل حبش بريف عامودا، موقعاً للنفط بالقرب من قرية كرداهول في ناحية تربسبية، محطة سعيدة النفطية بريف تربسبية، محطة آل قوس النفطية بمنطقة آليان ناحية جل آغا، محطة الكهرباء على الحزام الجنوبي لمدينة قامشلو، نقطة عسكرية بالقرب من محطة الكهرباء على الحزام الجنوبي لمدينة قامشلو، حقل عودة النفطي في تربسبيه، آبار نفط في تل خاتون في تربسبيه، محطه خراب عسكر التابعه لحكومة دمشق في الريف جنوبي لتربسبيه).

– تل تمر: قرية تل طويل، محيط محطة تحويل المياه في قرية الركبة، قرية الدردارة.

– كوباني: صرين، قرية القصف، دراجة نارية في قرية جلبية شرق مقاطعة كوباني على الطريق الدولي M4.

– مقاطعة الشهباء: استهدفت مسيرة نقطة لقوات حكومة دمشق في قرية مياسه وأصابت عسكرين".

(سـ)