استشهاد 4 مواطنين وإصابة 11 من قوات حكومة دمشق خلال 23 يوماً من الهجمات التركية

يستمر الاحتلال التركي في قصفه لشمال وشرق سوريا، بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواطنين والتجمعات السكانية.

واستناداً إلى معلومات حصلت عليها وكالتنا من المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد قصف جيش الاحتلال التركي منذ بداية شهر كانون الثاني الجاري حتى 23 من الشهر ذاته، 42 قرية وموقعاً في شمال وشرق سوريا.

ناحية عين عيسى

فقد تعرض مركز ناحية عين عيسى مطلع الشهر الجاري؛ لهجمات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، بحيث ركز جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مركز الناحية من الجهة الغربية، بالتزامن مع استهدافه لقرى "صيدا، ومشيرفة، والطريق الدولي M4، ومخيم الناحية، وصوامعها، بالإضافة إلى قرى "الخالدية، ومعلق، والصفاوية، هوشان ومضخة الفاطسة".

عفرين - الشهباء

أما في مقاطعة عفرين المحتلة وقرى الشهباء، فقد قصف الاحتلال قرى خربكه، وبينة، وعلقميه، وصوغانكة، وحرش قرية صوغانكة، ومياسا، وتات مرش، ومرعناز، والشوارغة، والمالكية، وقريتي إرشادية، وتنب" التابعة لمقاطعة عفرين؛ ما أسفر عن إصابة 11 عنصراً من قوات حكومة دمشق، بينهم 3 ضباط.

كما طال قصف الاحتلال منطقة تل رفعت، وقرى حربل، وشعالة، وعين دقنة، وبيلونية، ومنغ، والشيخ عيسى، وسموقة وجبل نايف، وحسيني، بريف مقاطعة الشهباء.

تل تمر

في السياق، شهدت قرى ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة هجمات عنيفة بالمدفعية الثقيلة، طالت قرى الكوزلية، والعوجة والطويلة، وتل طويل الآشورية.

كوباني

واستهدف الاحتلال التركي قرية الزيارة في ريف مدينة كوباني بالمدفعية الثقيلة.

وطالت جميع تلك الهجمات التي تم ذكرها في حصيلة المناطق المستهدفة، المنازل الآهلة بالمواطنين؛ لتتسبب بأضرار كبيرة بممتلكاتهم.

القصف بالمسيّرات

في سياق متصل، شهدت شمال وشرق سوريا عامة، تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيّرة مع بداية كانون الثاني الجاري، والتي استهدفت مناطق متفرقة.

2 كانون الثاني، استهدفت طائرة مسيّرة قرية العوجة بريف ناحية تل تمر؛ وتسببت بأضرار مادية بممتلكات المواطنين.

3 كانون الثاني، استهدفت طائرة مسيَرة قرية تل طويل مرشو في الريف الشمالي لمدينة الحسكة؛ وتسببت بإصابة مقاتلين اثنين من قوات سوريا الديمقراطية.

6 كانون الثاني، استهدفت طائرة مسيَرة قرية الخالدية بريف عين عيسى؛ ونتج عنه إصابة الطفل علي خليفة (10أعوام)، وفي التاريخ ذاته، استهدفت طائرة انتحارية قرية صوغانكة في ريف مقاطعة عفرين المحتلة.

11 كانون الثاني، استهدفت مسيّرة تركية سيارة على الطريق الدولي بين مدينتي حسكة وقامشلو.

12 كانون الثاني، استهدفت مسيّرة تركية قرية قرمتلو في ريف مدينة قامشلو واقتصرت على أضرار بشرية.

15 كانون الثاني، استهدفت طائرة مسيّرة قرية بريفا بريف مدينة عامودا، واقتصرت الأضرار على المادية.

18 كانون الثاني، استهدفت مسيّرة استراحة "آري" الواقعة على طريق قامشلو- تربه سبيه؛ ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وهم "عبد الرحمن حسين هسام، أحمد علي والطفل أحمد السالم".

19 كانون الثاني، استهدفت مسيّرة نقطة للعلاقات العسكرية في بلدة رميلان؛ تستخدم لتنسيق اللقاءات مع قوات التحالف الدولي، وأدى إلى استشهاد المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، محمد حاجي محمد (روجهات حسكة).

(م ح)

ANHA