استشهاد 4 مقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية

كشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية سجلّ 4 مقاتلين، عبر بيان، نُشر على موقع القوات الرسمي، جاء في نصه:

"فيما تواصل قواتنا مهامها في الحماية ومكافحة الإرهاب والتصدي لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته؛ لا تزال تقدّم أخلص مقاتليها في سبيل تحقيق حياة آمنة ومستقرة لأهالي المنطقة.

وارتباطاً بذلك، ارتقى أربعة من مقاتليها شهداء عندما كانوا على رأس عملهم. فقد ارتقى المقاتلون الثلاثة “برجم كوباني/ عدنان شيخ محمد، بروسك روج آفا/ محمد حسين محمد ودوزفان قاسمي/ ثروت أحمد” شهداء في حادث عسكري أثناء أدائهم لواجباتهم في ريف كوباني، فيما ارتقى المقاتل “سورو/ عبد المجيد إبراهيم السنيد” شهيداً إثر إصابته بمرض وهو على رأس عمله.

وينحدر الشهيد “برجم” من عائلة وطنية لها باع طويل في الثورة، من قرية “برخ بوطان” مهد العشرات من الشهداء الثوريين الأبطال، وانضم الشهيد “برجم” إلى صفوف القوات العسكرية عند تأسيسها عام 2012، وشارك في مقاومة كوباني، وكذلك في الحملات المتلاحقة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي والتصدي للاحتلال التركي ومرتزقته، وأثبت وفاءه للثورة ولشعبه، من خلال مقاومته، وامتلك روحاً رفاقية كبيرة في التعامل مع رفاقه أثناء المعارك وفي الدورات التدريبية التي التحق بها، فكان مثالاً للمقاتل الملتزم بأداء واجباته على أكمل وجه.

فيما كان رفيقنا الشهيد “بروسك روج آفا” مثال العطاء بلا حدود، وشارك في معظم حملات قواتنا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث كان يزرع الأمل والثقة بالنصر في نفوس رفاقه، ولا يهاب الصعاب، ويساعد رفاقه في تحمل مشقات النضال والمقاومة ويذللها لهم، فغدا المقاتل المثالي بين رفاقه، ويقتدي به الآخرون. كذلك كان رفيقنا الشهيد “دوزفان قاسمي” وعلى الرغم من تقدّمه في العمر، إلا أنه احتفظ بكل حيوية الشباب في الحركة والنضال، حيث انضم إلى صفوف القوات العسكرية منذ بداية تأسيسها، وشارك في معظم الحملات التي أطلقتها قواتنا.

كما حمل في شخصيته صفات المقاتل الثوري الذي يناضل في سبيل حرية شعبه ووطنه، فأصبح مثالاً يحتذى به بين رفاقه والقوات العسكرية.

كذلك رفيقنا الشهيد “سورو” انضم إلى صفوف قواتنا، ليقينه أنها تحافظ على كرامة الأهالي وتحمي الأرض والعرض، وشارك في عدة حملات أطلقتها قواتنا، فكان عنواناً للتضحية والفداء، حيث قاتل بقوة تنظيم “داعش” الإرهابي، ولم يتردد لحظة واحداً في التراجع عن أداء مهامه وواجباته العسكرية، إلى جانب تحليه بروح الانضباط والتقيد بالأنظمة والتعليمات. إننا وإذ نعزي أنفسنا وجميع عوائل شهدائنا؛ فإننا في ذات الوقت أكثر إصراراً وتصميماً على تتويج مسيرتهم بالنصر المؤزر، وهذا عهدنا لهم ولشعبنا.

وفيما يلي سجلّ الشهداء الأربعة:

الاسم الحركي: برجم كوباني

الاسم الحقيقي والنسبة: عدنان شيخ محمد

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: زكي

مكان وتاريخ الولادة: كوباني/ 1995

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف كوباني – بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

الاسم الحركي: بروسك روج آفا

الاسم الحقيقي والنسبة: محمد حسين محمد

اسم الأم: عيدا اسم الأب: حسين

مكان وتاريخ الولادة: الرقة/ 1999

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف كوباني – بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023

الاسم الحركي: دوزفان قاسمي

الاسم الحقيقي والنسبة: ثروت أحمد

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: إسماعيل

مكان وتاريخ الولادة: كوباني/ 1980

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف كوباني – بتاريخ 20 تشرين الأول 2023

الاسم الحركي: سورو

الاسم الحقيقي والنسبة: عبد المجيد إبراهيم السنيد

اسم الأم: عوش

اسم الأب: إبراهيم مكان وتاريخ الولادة: الرقة/ 1998

مكان وتاريخ الاستشهاد: الرقة – بتاريخ 20 تشرين الأول 2023

(أ ب)