أستراليا تعلن عزمها الاستعداد للحرب مع الصين

قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، في تصريح تلفزيوني: "الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على السلام هي الاستعداد للحرب وأن تكون الدولة قوية".

وأضاف: "هذه هي الحقيقة، لا يجب أن نخاف أو أن نكون ضعفاء".

ووقعت جزر سليمان والصين الأسبوع الماضي اتفاقية أمنية مثيرة للجدل على الرغم من الجهود الكبيرة لوقف الاتفاق.

وهناك مخاوف من أن الاتفاقية قد تشهد قيام الصين بتأسيس وجود عسكري في الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وشدد داتون على أننا "مصممون على التأكد من أنه يمكننا تحقيق السلام في بلدنا"، قائلا: "نحن دولة ذات تراث نفتخر به".

واتهم وزير الدفاع الأسترالي الأحد الصين بدفع رشاوي لإبرام صفقات دولية، لكنه امتنع عن القول إن الفساد أدى دورًا في الاتفاق الأمني المثير للجدل الذي وقعته بكين مؤخرًا مع جزر سليمان.

وقال داتون لشبكة سكاي نيوز أستراليا إن "الصينيين لا يتعاملون وفق قواعدنا".

واوضح "إذا نظرت إلى ما حدث في إفريقيا، تم دفع رشاوي" مضيفاً "لن نكون قادرين أبداً على التنافس في ظل هذا النوع من الممارسات. لدينا قيم، لدينا دولة قانون ونحن نحترمها".

واثار توقيع هذه الاتفاقية حفيظة حليفتي الأرخبيل الولايات المتحدة وأستراليا.

وتشعر كانبيرا وواشنطن منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ من شأنها أن تسمح لها بإبراز قوتها البحرية خارج حدودها.

وأكّد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري، أن الصين لن يكون لديها قاعدة عسكرية في بلاده، لكنه لم ينجح في إقناع الولايات المتحدة التي حذرت من أنها "سترد" إذا لم يف بهذا الوعد.

(م ش)