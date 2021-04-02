استقرار المتوسط وحل أزمة ليبيا.. أولويات روما وواشنطن

قال وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والأميركي أنتوني بلينكن إن الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، التي تمتد من أفغانستان إلى منطقة الساحل، يعد هدفًا ذا أولوية لتعاوننا، بحسب مقال مشترك نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا".

وأضاف الوزيران أن بلديهما تدعمان الشعب الليبي والمؤسسات الليبية في مسارهم نحو انتخابات حرة ونزيهة ونحو حل سياسي مستدام للأزمة، في إطار الأمم المتحدة، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

وأكد المسؤولان الغربيان أنه في هذه المرحلة التي تشهد تحديات عالمية غير مسبوقة، من وباء كوفيد-19 إلى تغيّر المناخ، من (النظم) الاستبدادية إلى الاضطرابات الاقتصادية والتكنولوجية، لم تكن قوة الشراكة بين إيطاليا والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وكان وزير الخارجية الأميركي بلينكن، أكد في تصريحات له أول أمس، على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري متعهدًا بتقديم الدعم الكامل لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 شباط / فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خريطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وسارعت عدة دول عربية وغربية، إلى إبداء دعمها للسلطة الجديدة، آملة في أن تسهم تلك الخطوة في توحيد المؤسسات في ليبيا وإنهاء حالة الانقسام الذي طال لقرابة عقد من الزمان.

(د ع)