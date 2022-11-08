استقبلها ممثل الإدارة الذاتية ...جثامين المهاجرين السوريين تصل إلى مطار بيروت

تداولت وسائل الإعلام خبر غرق مجموعة مؤلفة من 18 شخصاً قبالة مدينة وهران الجزائرية، أثناء توجهها من الجزائر إلى أوروبا.

ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، أفاد لوكالتنا صباح اليوم أن 10 جثامين لمهاجرين سوريين من المقرر أن تصل إلى مطار بيروت الدولي ، قادمة من الدوحة بعد استلامها أصولاً، ليتم نقلها من قبل الصليب الأحمر اللبناني إلى مركز العريضة الحدودي وتسليمها إلى الهلال الأحمر السوري.

وبحسب المعلومات، فإن 9 من المهاجرين الذي غرقوا في البحر من مقاطعة كوباني، وواحد من مدينة اللاذقية.

ومساء اليوم وصلت الجثامين إلى المطار حيث تم نقلها من قبل الصليب الأحمر اللبناني، وتواجد أثناء وصولها ممثل الإدارة الذاتية عبد السلام أحمد.

ووفق المعلومات فأن الإدارة الذاتية لإقليم الفرات ستسلم جثامين المهاجرين من كوباني يوم غد، ليتم دفنها في مقاطعة كوباني.

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