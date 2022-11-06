استقالة 12 عضو من برلمان جنوب كردستان احتجاجاً على تمديد الدورة البرلمانية

واستقال برلمانيون من "كتلة جماعة العدل الكردستانية"، وأعضاء من "كتلة التغيير"، ومن "كتلة حراك الجيل الجديد" إضافة إلى برلمانيين مستقلين.

وقال رئيس "كتلة جماعة العدل الكردستانية" عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي عقده مع أولئك الأعضاء المستقلين في مبنى البرلمان اليوم، إن "هؤلاء النواب أعربوا عن موقفهم سابقاً بأنهم ضد التمديد غير القانوني لعمر برلمان كردستان".

ويُصادف اليوم السادس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر انتهاء عمر الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان.

وأضاف إنه "قررنا نحن البرلمانيين الـ 12 الاستقالة ومقاطعة هذا العمل غير القانوني الذي تمارسه السلطة في الإقليم"، مردفاً بالقول "إننا سنعمل سوية في مواصلة الضغط لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن"، وفق ما نقلت وكالة روج نيوز.

وكانت كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" قد أعلنت مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، عن تقديم أعضائها استقالة جماعية وذلك احتجاجاً على تمديد عمر البرلمان للدورة الحالية، وعدم المضي في عقد الجلسات بعد ذلك.

وصادق برلمان كردستان في جلسة عقدها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على تمديد عمره التشريعي لأكثر من عام بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في جنوب كردستان بموعدها المحدد.

وكانت كل من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، قدموا مطلع الشهر الماضي طلباً رسمياً إلى رئاسة برلمان جنوب كردستان لتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.

(د ع)