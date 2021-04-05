استنكارًا للقصف التركي على قرية ديركا برآفي: استهداف رزق المدنيين جريمة حرب

هذا وندد مجلس بلدة عين ديوار، اليوم الإثنين، عبر بيان، بالجرائم التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة في مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافها للمدنيين العزل.

وقصفت طائرة لدولة الاحتلال التركي، بعد منتصف ليل أمس الأحد، مقلعًا للرمل في قرية ديركا برآفي التابعة لمدينة ديرك بمقاطعة قامشلو.

وتجمّع أعضاء المجلس أمام مركزهم في قرية بانا قصري للتنديد بالقصف التركي واستهداف ممتلكات أحد المدنيين في قرية ديركا برآفي.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة عين ديوار، فيروز تمر.

واستهل بإدانة واستنكار جرائم الاحتلال التركي بحق المدنيين العزل، وقال: "باسم المجلس المدني لبلدة عين ديوار والقرى التابعة لخط برآف ندين ونستنكر بأشد العبارات انتهاكات الدولة التركية باستهدافها للمدنيين العزل على طول حدود روج آفا، وإن ما جرى في ليلة 3 نيسان باستهدافها بطائرة مُسيّرة لآلية تريكس عائدة لأحد المدنيين، وهو مروان فرمان، في قرية ديركا برآفي وتم حرقها بالكامل ".

وتابع البيان "إن هذه الأعمال مدانة وترتقي إلى جرائم الحرب والتي تهدف إلى قطع سبل العيش ورزق المدنيين الأبرياء وإن مثل هذه الأعمال العدائية للدولة التركية ضد شعبنا في شمال وشرق سوريا تهدف إلى زعزعة واستقرار الأوضاع في المنطقة وخلق حالة من الذعر والفوضى بين المدنيين على الحدود".

وأضاف "على الرغم من وجود الدوريات الروسية والتركية شبه اليومية إلا إن الدولة التركية تقصف المنطقة وتستهدف المدنيين في القرى الحدودية".

وناشد المجلس التحالف الدولي وروسيا والأمم المتحدة الوقوف ضد هذه الأعمال العدوانية للدولة التركية، واتخاذ قرار صارم وإدانة الدولة التركية ومحاكمتها في المحاكم الدولية".

(ع ع/ م ح)

ANHA