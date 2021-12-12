استنكاراً لاستهداف شنكال.. وقفة احتجاجية للإيزيديين في الشهباء

وتجمّع العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات والاتحادات المدنية وممثلي الأحزاب السياسية، في مخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وحمل المحتجون أعلام المؤسستين الإيزيديتين وصور الشهداء الإيزيديين الذين استهدفوا من قبل دولة الاحتلال التركي، أمثال الشهيد زكي شنكالي وزردشت شنكالي وسعيد حسن ومروان بدل.

ووقفوا دقيقة صمت، ثم ألقت الرئيسة المشتركة للاتحاد الإيزيدي في مقاطعة عفرين، عائشة سيدو، كلمة استنكرت فيها القصف التركي على شنكال، وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب الاحتلال التركي مثل هذه الأعمال الإجرامية بحق الأهالي".

مؤكدة أنه "بعد فشل مرتزقة داعش في إبادة المجتمع الايزيدي، تقوم تركيا بتنفيذ مخططها الاحتلالي والانتقام لهزيمة داعش، عبر قصفها الهمجي المستمر لشنكال، واستهدافها للقادة والمواطنين هناك، وآخرهم الشهيد مروان بدل".

ومن جانبها، أدانت عضوة الاتحاد الإيزيدي لمقاطعة عفرين، حنانة ناصرو، استهداف المحتل التركي عبر طائرة مسيّرة لسيارة الشهيد مروان بدل، واعتبرته جريمة بحق الإنسانية والمجتمع الحر التواق للحرية.

فيما قال الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين، حنان سيدو، "إن الاحتلال التركي يسعى إلى إحياء ما يسمى الميثاق الملي، لذا يستهدف شنكال وشمال وشرق سوريا بشكل يومي، مرتكباً أبشع الجرائم بحق المواطنين، والتي كان من بينها ارتكاب مجزرة بحق عائلة كلو، وفي شنكال بحق الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل"

واختتم حنان سيدو حديثه، داعياً المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها الإنساني وإيقاف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي خاصة.

لتنتهي الوقفة الاحتجاجية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال، وتستنكر جرائم الاحتلال التركي.

(س ر)

ANHA