استنكاراً لانتهاكات الاحتلال التركيّ.. تنظيم فعاليّات فنّية وثقافيّة في قامشلو

وتضمّنت الفعاليّة عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية "لشوبداري روجي" وموضوعات مختلفة عن انتهاكات وجرائم المحتل التركي بحقّ الأطفال والنساء، والحروب التي حدثت في سري كانيه وكري سبي ومقاومة المقاتلين في وجه المحتلين.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها تقديم بعض المقطوعات الغنائية والفنّية عن الثورة والنضال والمقاومة قدّمتها فرقة سري كانيه وفرقة "ستيرة زيرين" وفرقة تل كوجر وفرقة آلينا التابعة لمركز آرام تيركران في رميلان.

ثمّ تمّ تقديم عرض مسرحيّ من قبل فرقة سارية باران التابعة للهلال الذهبي عن العنف ضدّ المرأة.

وبعد اختتام عروض الفعاليّة، تحدّثت العضوة في حركة الهلال الذهبي بيريفان أوسي التي أوضحت بالقول: "لقد أطلق مؤتمر ستار والتنظيمات النسائية حملة لمواجهة فكر الإبادة والإقصاء الذي تنتهجه تركيا بحقّ المرأة والشعوب, ولإيصال صوتنا إلى العالم أجمع, نحن كحركة الهلال الذهبي أردنا أن نقيم فعالية ثقافية وفنية لتقديم الدعم لهذه الحملة من خلال أغانينا وعروضنا المسرحيّة".

كما أكّدت في ختام حديثها: "بأنّ جميع محاولات تركيا ستبوء بالفشل طالما هناك نساء ما يزلن يناضل في سبيل نيل حقوقهن والحفاظ على كرامتهن".

(س ع/إ)

ANHA