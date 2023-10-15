استنكار هجمات الاحتلال التركي وصمت القوى الدولية حيالها

ضمن ردود الفعل المنددة باستمرار هجمات الاحتلال التركي التي تطال البنى التحتية والحيوية في شمال وشرقي سوريا، أدلت مجموعة من الأحزاب والوجهاء والنخب ومؤسسات المجتمع المدني في حلب ببيان إلى الرأي العام العالمي.

وقرئ البيان من قبل رئيسة مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل خالدة عبدو.

واستنكر البيان اعتداءات وهجمات الاحتلال التركي التي تطال البُنى التحتية والحيوية على الأراضي السورية كافة، وأكد أنها تأتي استكمالاً للنهج الاحتلالي والاستبدادي وسياسة الاستقواء على شعوب المنطقة وسيادة الدول، في خرق سافر وفادح للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان إن "استهداف المرافق الحيوية والبُنى التحتية للبلاد بغض النظر عن هوية المُعتدي أو المكان المُعتدى عليه، هو بمثابة هجوم واحتلال غاشم يمس جميع السوريين باختلاف انتماءاتهم الوطنية أو توزعهم الجغرافي".

وحمّل البيان القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولية ما تتعرض له المنطقة وأكد أنه ناتج عن سياسة التهاون وازدواجية المعايير حيال الملف السوري الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ودعا البيان القوى الوطنية السورية كافة إلى التكاتف والوحدة والوقوف صفاً واحداً أمام هذه الاعتداءات التي تمس جميع السوريين.

(م ع /ف)

ANHA