استنكار المؤامرة الدولية في العاصمة دمشق

وتجمع العشرات من أهالي أحياء زورآفا وركن الدين وضواحي في حي زور آفا للمشاركة في تظاهرة للتنديد بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، وهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في دمشق نوروز خليل ألقت كلمة خلال التظاهرة قالت فيها: "إن المؤامرة التي نفذت ضد القائد كانت مؤامرة دولية بيد المخابرات التركية والعديد من الدول الأخرى. وكان الهدف منها القضاء على القائد والشعب الكردي".

و ذكرت نوروز خليل: "إن القائد أفرغ المؤامرة من محتواها، صحيح أنه تم اعتقال القائد وهو سجين في سجن ايمرالي إلا أنه حر من ناحية فكره وفلسفته. وقد ألف وكتب العديد من المجلدات والمرافعات وقاوم كل الأساليب اللاإنسانية والحرب النفسية التي تنتهجها الدولة التركية ضده".

وطالبت نوروز خليل في ختام كلمتها بتصعيد النضال من أجل كسر العزلة على القائد عبدالله أوجلان.

(كروب/ك)